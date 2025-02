L'Iran se classe parmi les premiers pays avec un QI moyen de 106,84, ce qui le place dans le top 10 mondial en 2025, selon le classement mondial QI par pays en 2025. Ce score élevé et surprenant reflète des progrès dans l'éducation, la nutrition et la santé publique. L'étude montre aussi que les facteurs socio-économiques et culturels jouent un rôle majeur dans les résultats. Cette position de l'Iran intervient alors que le pays est victime des pressions et des sanctions maximales depuis l'étranger. Morgan Lotz, iranologue indépendant français réagit.