Cibler les forces de police de Rafah constitue une violation grave du cessez-le-feu (Hamas)

Dans un communiqué émis dimanche 16 février, le mouvement a ajouté : « Ce crime et cette violation viennent s'ajouter à la liste des violations et des ruptures d'engagements incessantes du régime occupant, dont la dernière en date est l'annonce d'Israël aujourd'hui interdisant l'entrée de maisons préfabriquées et de matériel lourd, alors que ce même régime s'était engagé à ce sujet et en avait informé les médiateurs à la fin de la semaine dernière. »

Hamas a insisté : « En outre, le retard d'Israël à entamer les négociations de la deuxième phase montre que ce régime n'a aucune volonté sérieuse de mettre en œuvre l'accord validé par les médiateurs et approuvé par la communauté internationale. Cela met également en lumière les intentions criminelles de Netanyahu, qui cherche à entraver l'accord et le processus d'échange de prisonniers, et montre qu'il souhaite revenir à l'agression et commettre davantage de crimes contre le peuple palestinien. »

La déclaration se termine ainsi : « Tout en condamnant ce crime barbare et toutes les violations de l'accord et du protocole humanitaire, nous tenons le régime occupant pleinement responsable des conséquences de ces actes. Nous demandons également aux médiateurs de remplir leur rôle en obligeant l'ennemi sioniste à respecter ses engagements et d'intervenir pour stopper les violations répétées du cessez-le-feu, afin de forcer ce régime à appliquer intégralement le protocole humanitaire et entamer immédiatement les négociations de la deuxième phase. »