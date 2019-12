Les exercices navals conjoints entre l'Iran, la Chine et la Russie se poursuivront (commandant iranien)

L'exercice naval conjoint entre la République islamique d'Iran, la République populaire de Chine et la Fédération de Russie n'est que le début d'une coopération trilatérale entre l'Iran, la Chine et la Russie et se poursuivra.

Il a ajouté: «L'Iran dispose de capacités et de potentiels élevés pour organiser des jeux de guerre militaires conjoints avec divers pays dans le monde dans le domaine du rétablissement de la paix et de la sécurité dans la région.

«Certains pays cherchent à nuire aux intérêts d'autres pays, mais nous [l'Iran] ne le pensons pas, nous cherchons plutôt à instaurer la paix et la sécurité là où les intérêts de tous les pays existent là-bas et d'autres pays devraient savoir que l'Iran dispose d'un potentiel élevé pour s'établir paix et sécurité », a souligné Habibollah Sayyari, coordonnateur adjoint de l'armée de la République islamique d'Iran.

L'Iran, la Chine et la Russie ont débuté ce vendredi 27 décembre des exercices militaires navals conjoints en mer d'Oman et dans l'océan Indien, non loin du détroit stratégique d'Ormuz, par où transite une partie importante du pétrole mondial. Ces exercices vont durer quatre jours.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**