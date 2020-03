L’Iran n'oubliera jamais les amis qui lui étaient un soutien dans les jours difficiles (Moussavi)

S’exprimant via l’oiseau Twitter, le diplomate iranien, Abbas Mousavi, a écrit : « Suite aux tweets et aux appels téléphoniques du ministre iranien des A.E., Mohammad Javad Zarif, ainsi qu'aux efforts des ambassades iraniennes, en plus des aides fournies par la Chine, la Turquie, les Émirats arabes unis, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, des aides financières et des équipements médicaux ont été reçus du Japon, du Qatar, de l'Azerbaïdjan et de la Russie ».

Bien qu’il y ait une production domestique en Iran en ce qui concerne le matériel de protection individuel et les gels désinfectants, mais elle est clairement surchargée.

En raison des sanctions américaines qui avaient provoqué une pénurie sur plan pharmaceutique dans le pays, le système de santé national, qui est assez bon en Iran et qui souffrait déjà des restrictions a eu des difficultés sérieuses pour ses premières réactions au début de la crise de l’épidémie.

« Le gouvernement et le peuple iraniens n'oublieront jamais les amis de leurs jours difficiles », a-t-il poursuivi.