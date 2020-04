L’Iran promet une riposte « dure » à la moindre tentative d’atteinte de l’ennemi

Selon Sepah News, le chef d'état-major iranien, le général de division Mohammad Baqeri, s’exprimant jeudi 2 avril devant les journalistes sur les nouveaux agissements des Américains dans la région notamment en Irak, a déclaré : « Ces derniers jours, les activités militaires américaines en Irak et dans le golfe Persique ont augmenté dans une certaine mesure. Ces activités, d'autre part, ont été accompagnées d’une pléthore d’information et des tapages psychologiques et médiatiques selon lesquels ils ont des plans contre les forces de la Résistance irakiennes et des Hachd (Force de la Mobilisation populaire irakienne).

Le général Baqeri, a déclaré que l'Iran surveillait de près les mouvements des forces américaines en Irak et dans la région. « Aujourd'hui nos unités de défense entièrement conscientes et en état d’alerte protègent nos frontières terrestres, aériennes et maritimes », a-t-il conclu.