Sciences : une revue iranienne indexée par le célèbre Scopus

Selon le rapport du siège du Développement des nanotechnologies, émis le dimanche 3 mai, l’ajout de cette revue scientifique iranienne, publiée tous les trimestres, sous la direction du rédacteur en chef, Mohsen Jahanchahi, dans le domaine de la Science et de la Technologie, spécialisée en Eau et en Environnement, à la base de données internationale Scopus qui couvre la majorité des périodiques scientifiques du monde, est important.

Les membres du comité de rédaction de la revue sont d'éminents professeurs et chercheurs internationaux spécialisés dans divers domaines nanotechnologique, de l'eau et nanoscientifique, et issus des meilleures universités du monde.

Jusqu'à présent, le magazine a été publié en 4 volumes et 16 numéros où on peut trouver des articles authentiques qui se penchent sur divers domaines dont l’application des nanotechnologies dans l'eau et l'environnement, nano-biotechnologie, nano-calculs, nano-sécurité, nano-santé et nano-mutants.

Sciverse Scopus est le nom de la base de données transdisciplinaire lancée par l'éditeur scientifique Elsevier en 2004.

Scopus référence 21 000 journaux scientifiques (y compris 1 200 titres en open access), 600 publications industrielles, 350 collections d'ouvrages, ainsi que 764 actes de conférence et 42 et 433 Mio pages web scientifiques via Scirus.

Par rapport à son principal concurrent (Web of Science), Scopus offre une plus grande couverture des sciences humaines et sociales et des journaux non anglophones.