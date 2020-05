L'UNICEF envoie en Iran des pansements pour les enfants atteints d'épidermolyse bulleuse

Les pansements fabriqués par la société pharmaceutique suédoise Mölnlycke ont été préparés en collaboration avec le Global Procurement Center du Fonds à Copenhague et expédiés en Iran.



La fourniture de pansements d'un poids de 8,5 tonnes sera livrée au ministère de la Santé et de l'Éducation médicale pour distribution au centre de soutien «Maison des EB» et aux familles avec enfants atteints de cette maladie dans différentes provinces iraniennes.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**