L'ambassadeur iranien a déploré la coupe de budget des organisations internationales par USA

Lors de son allocution à la réunion de l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI), Kazem GharibAbadi a met l'accent sur les conséquences dévastatrices de ces comportements illégaux des États-Unis dans la lutte mondiale contre le coronavirus.

Le représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies et des organisations internationales à Vienne a appelé à des efforts collectifs pour parvenir à une reprise économique plus inclusive, plus durable et plus flexible.

Ce diplomate iranien a précisé les sanctions économiques unilatérales contre des États indépendants ou des coupes budgétaires contre les organisations internationales réduisent la capacité nationale, régionale et internationale dans la lutte contre la propagation du COVID-19 et peuvent avoir des conséquences mortelles. GharibAbadi a affirmé que ces actions américaines "doivent être condamnées, car elles ont un impact négatif sur l'humanité et sur le monde entier".

Le 18 mai 2020, Donald Trump a menacé de suspendre indéfiniment la contribution américaine à l'Organisation mondiale de la santé. Dans une lettre adressée au DG de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, le président américain a prévenu qu'il remettra en cause l'adhésion des États-Unis à l'OMS.

Depuis janvier 2017 quand Donald Trump a pris ses fonctions, les États-Unis se sont déjà retirés de plusieurs organisations internationales.