Takht-Ravanchi: Malgré les complots américains, le Conseil de sécurité soutiendra le JCPOA

Lors d'une interview exclusive accordée au correspondant de l'IRNA à New York, Madjid Takht-Ravanchi a déclaré: "L'objectif principal des États-Unis pour renouveler l'embargo sur les armes contre l'Iran est de détruire le JCPOA, mais le Conseil de sécurité ne soutiendra pas ce plan américain."

En ce qui concerne les nouvelles sanctions des États-Unis contre l'Iran, l'ambassadeur iranien auprès de l'ONU a précisé: "Les Américains sont habitués aux sanctions et ils ne se soucient plus des conséquences de ces sanctions pour eux-mêmes et de la manière dont ils seront traités au niveau international. Depuis la victoire de la Révolution islamique en 1979, les États-Unis traitent ainsi l'Iran, mais ils ont intensifié leurs comportements ces dernières années."