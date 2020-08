L'ambassadeur d'Autriche salue l'approche de l'Iran dans la lutte contre le coronavirus et les sanctions injustes

Stefan Scholz a déclaré aujourd'hui, lundi, lors d'une réunion pour discuter de la coopération conjointe entre la province de Kohkiloyeh et BoyerAhmed et l'Autriche que l'Iran avait été en mesure de relever ces deux défis mondiaux par la planification, la coordination et aller de l'avant.

L'ambassadeur d'Autriche en Iran a ajouté: Le but de la réunion de coopération conjointe entre l'Autriche, et Kohkiloyeh et BoyerAhmed, est de définir les différents domaines de coopération en fonction des intérêts des deux parties et de développer la coopération dans divers secteurs, notamment économique et touristique.

«Ce qui m'a surpris lorsque je suis arrivé pour la première fois dans les provinces de Kohkiloyeh et Boyer Ahmed, c'est la similitude des différentes régions de la province avec les capacités de l'Autriche», a-t-il poursuivi.



Il a souligné que la province a un grand potentiel dans les domaines des ressources en eau, des forêts et de la gestion du tourisme, ainsi que des capacités de coopération dans le domaine des petites industries et du pétrole.



L’ambassadeur d’Autriche en Iran a assuré que les entreprises autrichiennes sont pleinement disposées à coopérer avec l’Iran, et l’un des signes évidents en a été la participation de 250 entreprises autrichiennes à la réunion de mai sur l’Iran.

Il a souligné que des représentants des institutions économiques autrichiennes se rendront en Iran en novembre en tant que délégation dans le domaine de l'aide humanitaire.

La tâche qui nous a été confiée par les hauts fonctionnaires des deux pays et les accords signés lors de la visite du président iranien en Autriche nous font travailler au suivi de ces accords, a-t-il conclu.

