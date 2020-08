L'Iran soutient le gouvernement et le peuple libanais (Jahangiri)

Lors d'un appel téléphonique avec le Premier ministre libanais Hassan Diab mercredi soir, Jahangiri a déclaré: «Nous sommes convaincus que le Liban restera tel qu'il était ferme et majestueux et qu'il sortira de cette épreuve difficile, comme par le passé, victorieux et important».

Le premier vice-président de l'Iran a déclaré que l'Iran était prêt à envoyer l'aide dont le Liban a besoin et a déclaré: «La sécurité et la stabilité du Liban sont importantes pour tous les pays de la région, et nous sommes convaincus que le gouvernement libanais étudiera les racines de cet incident amer et tiendra ceux qui sont négligés pour responsables».



Jahangiri a exprimé l'espoir pour la stabilité et la prospérité du Liban et le succès du gouvernement en son sein, ajoutant: «Nous traversons actuellement des conditions difficiles, mais même dans ces circonstances, nous sommes aux côtés du gouvernement et du peuple libanais».



Le premier vice-président de l'Iran a considéré toute mesure visant à imposer une interdiction au Liban dans ces circonstances comme injuste et anti-droits de l'homme, ajoutant que la première cargaison d'aide iranienne a été envoyée aujourd'hui par la Société du Croissant-Rouge au Liban et que nous soutenons le Liban dans ces circonstances difficiles.

