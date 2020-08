Explosions à Beyrouth: le Leader exprime sa solidarité avec le gouvernement et la nation libanais

«Nous sympathisons avec les chers citoyens du Liban et nous les soutenons dans la douloureuse tragédie de l'explosion dans le port de Beyrouth, qui a tué et blessé un grand nombre de personnes et causé de graves dommages. La patience face à cette tragédie sera un or page en l'honneur du Liban », a déclaré mercredi le compte Twitter de l'ayatollah Khamenei.

L'explosion, si puissante qu'elle pouvait être ressentie à plus de 150 kilomètres de là à Chypre, a secoué la capitale libanaise, Beyrouth, mardi soir, tuant plus de 100 personnes et en blessant plus de 4 000 autres.

L'explosion a nivelé des pans entiers de la ville près du port de Beyrouth, ne laissant que du métal tordu et des débris pour des pâtés de maisons dans le quartier des affaires du centre-ville de la capitale.

Avec un nombre incalculable toujours porté disparu, les responsables s'attendent à ce que le nombre de victimes augmente au milieu des hôpitaux débordés de la ville.

Le président Michel Aoun a déclaré plus tôt que l'explosion avait été causée par 2 750 tonnes de nitrate d'ammonium stockées de manière non sécurisée dans un entrepôt.



Pendant ce temps, les forces de sécurité ont imposé l'assignation à résidence à toute personne impliquée dans le stockage de nitrate d'ammonium dans le port pendant que l'enquête sur l'explosion se poursuit.



Le ministre de l’Information du gouvernement, Manal Abdel Samad Najd, a déclaré à l’issue d’une réunion du cabinet de mercredi que le pays entrerait dans un état d’urgence de deux semaines,



Le Liban a annoncé trois jours de deuil.

