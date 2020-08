Liban : Zarif souhaite que la situation se stabilise avec la «coopération de toutes les parties»

Le très haut diplomate iranien qui termine sa visite au Liban ce vendredi 14 août a rencontré le Président Michel Aoun au palais présidentiel de Baabda, à Beyrouth.

Lors de cette rencontre, le chef de la diplomatie a transmis la sympathie et la solidarité du Président Rohani et du peuple iranien au Président et au peuple libanais pour la récente explosion qui a frappé Beyrouth et a affiché la volonté de Téhéran d'aider la nation libanaise.

Zarif a également présenté ses félicitations à l’occasion de l'anniversaire de la victoire du Liban dans la guerre de 33 jours contre Israël, qui marque aujourd'hui son quatorzième fête.

Pour le très haut diplomate iranien, « cette victoire montre que le peuple libanais peut surmonter les difficultés et saura donc surmonter la situation actuelle avec succès ».

Il a dit la République islamique d’Iran « toujours prête » à poursuivre son assistance au Liban.

Le chef de l’appareil diplomatique de la RII a également exprimé l'espoir qu'avec la coopération de tous les partis politiques sur la scène intérieure du Liban et la cohésion de ce pays, des conditions seront réunies dans le paysage politique du Liban en faveur de la stabilité et du calme de ce pays.

Toujours lors de la rencontre, le Président libanais Michel Aoun a salué la solidarité et le soutien affichés par son homologue iranien après une violente explosion meurtière dans la zone portuaire de la capitale libanaise, Beyrouth, qui a dévasté la ville faisant au moins 170 morts et plus de 6000 blessés.

Arrivé au Liban hier soir (jeudi), J.Zarif a rencontré le Premier ministre libanais Hassan Diab et le ministre des Affaires étrangères Charbal Wahba, du gouvernement sortant, ainsi que le président du Parlement Nabih Berri.

