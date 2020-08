Chocolat et pâtisserie: 152,8 millions de dollars d’exportations iraniennes au cours des quatre derniers mois

Ruholah Latifi a ajouté que plus de 39 588 tonnes de bonbons et de chocolats (équivalant à 58,009 millions de dollars), 106 336 tonnes de pain, pâte, biscuits, gaufrettes et autres produits céréaliers (équivalant à plus de 94,883 millions de dollars) ont été exportées pendant cette période vers de nombreux pays, tels que la Suisse, la Chine, la Norvège, les Pays-Bas, l'Australie, l'Allemagne, l'Autriche, le Canada, la Malaisie, le Japon, la Pologne, Djibouti, l'Arménie, la Russie, le Pakistan, le Koweït, la Côte d'Ivoire, le Qatar, le Kirghizistan, le Bahreïn, l'Irak, Tadjikistan, Somalie, Yémen, Émirats arabes unis, Afghanistan, Biélorussie, Niger et Oman.

Le porte-parole a également souligné que la plupart des exportations au cours de ces 4 mois étaient destinées à l'Iraq (avec plus de 24,728 millions de dollars), à l'Afghanistan (avec plus de 22,174 millions de dollars) et au Pakistan (avec plus de 7,499 millions de dollars). ).



Selon Latifi, ces trois mêmes pays ont également été les principaux importateurs de pain, de biscuits et de produits céréaliers iraniens pendant cette période.

