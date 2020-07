Pistache: les exportations iraniennes atteignent plus de 21 tonnes en 3 mois

Le porte-parole des douanes de l’Iran, Rouhollah Latifi a déclaré qu'au cours des trois premiers mois de cette année, les pistaches iraniennes ont été exportées vers plus de 54 pays dans le monde, y compris la Chine (5547 tonnes), l'Allemagne (1982 tonnes), l'Irak (1866 tonnes), la Russie (1455 tonnes) et le Kazakhstan (1129 tonnes).

Il a ajouté qu'en retirant les statistiques de l'année 2019, l'Iran se classait deuxième dans le domaine des exportations de pistaches avec une valeur de 586 millions de dollars, tandis que les Etats-Unis étaient en tête de la liste des plus grands pays fournisseurs de ce produit, qui a exporté un milliard et 56 millions de dollars, Hong Kong est le troisième au monde avec une valeur de 303 millions de dollars, puis l'Allemagne avec 112 millions de dollars et la Turquie avec 52,3 millions de dollars.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**