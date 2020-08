Coronavirus en Iran: le traitement gratuit pour les ressortissants étrangers

Dans une interview accordée à l'IRNA, Shahnam Arshi a ajouté: "Tous les services médicaux pour les réfugiés en Iran sont gratuits. Ils sont également couverts par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et il est nécessaire de mentionner qu'à un moment donné, environ 20% des patients du Covid-19 dans les hôpitaux de Machhad étaient des ressortissants afghans, qui étaient gratuitement traités."

"Aucun frais n'a été reçu d'aucun des ressortissants étrangers pour le test ou le traitement de coronavirus. C'est un service qui n'est pas offert gratuitement dans de nombreux pays pour les étrangers, mais en Iran au cours des 6 derniers mois, il n'y avait aucun problème pour le traitement des ressortissants étrangers.", a précisé le vice-ministre iranien de la Santé.

Le directeur adjoint du Centre de gestion des maladies infectieuses du ministère iranien de la Santé a poursuivi: "La gratuité du traitement et la qualité des services médicaux dans les hôpitaux iraniens a même poussé des ressortissants étrangers à affluer vers les villes frontalières dans certaines provinces comme Sistan et Baloutchestan."

Le Dr. Arshi a affirmé: "Il n'y a aucune différence entre les ressortissants étrangers autorisés et non autorisés dans le traitement de coronavirus. Les étrangers résidant en Iran, autorisés et non autorisés, sont couverts par les services gratuits de santé. Jusqu'à présent, au moins 20 millions de dollars ont été dépensés pour le traitement des ressortissants étrangers autorisés atteints de coronavirus, et bien sûr, compte tenu des services de santé offerts aux ressortissants illégaux, le chiffre total est beaucoup plus élevé."

