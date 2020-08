L'Iran, la Russie et la Turquie condamnent les attaques israéliennes contre la Syrie

Les délégations des trois pays ont fait ces remarques dans une déclaration commune mardi après des consultations en marge de la troisième réunion du Comité constitutionnel syrien à Genève.



Israël attaque fréquemment des cibles militaires à l'intérieur de la Syrie dans ce qui est considéré par les observateurs comme une tentative de soutenir des groupes terroristes qui ont subi de lourdes défaites contre les forces gouvernementales syriennes.

Le régime sioniste s'est emparé du plateau du Golan à la Syrie après la guerre de 1967 et l'a ensuite annexé. La décision israélienne n'a jamais été reconnue par la communauté internationale.



Le trio a déclaré avoir condamné «la poursuite des attaques militaires israéliennes en Syrie, en violation du droit international et du droit international humanitaire et portant atteinte à la souveraineté de la Syrie et des pays voisins et mettant en danger la stabilité et la sécurité dans la région».



Ils ont également réaffirmé leur attachement à la souveraineté, à l'indépendance, à l'unité et à l'intégrité territoriale de la Syrie.

Le communiqué a déclaré que l'Iran, la Russie et la Turquie étaient déterminés à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations et à s'opposer aux programmes séparatistes visant à saper la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie.

Les garants d'Astana ont convenu de poursuivre leur coopération afin d'éliminer à terme Daech, le Front al-Nosra et tous les autres individus, groupes, entreprises et entités associés à Al-Qaïda ou à Daech et d'autres groupes terroristes, tels que désignés par l'ONU. Conseil de sécurité, tout en assurant la protection des civils et des infrastructures civiles conformément au droit international humanitaire.

Un autre sujet mis en évidence dans la déclaration était les revenus pétroliers de la Syrie, sur lesquels les trois pays ont exprimé leur opposition à la saisie et au transfert illégaux des revenus pétroliers de la Syrie, et ont «condamné l'accord pétrolier illégal entre une société agréée américaine et l'entité illégitime dans le cadre de sa agenda séparatiste. »

La déclaration a conclu que la Turquie, la Russie et l'Iran étaient déterminés à tenir la prochaine réunion internationale sur la Syrie au format Astana dès que possible.

L'Iran, la Russie et la Turquie ont mené une initiative de paix pour mettre fin à la crise syrienne. L’initiative est connue sous le nom de processus d’Astana, car la capitale du Kazakhstan, Nur-Sultan, anciennement Astana, accueillait à l’origine les réunions.

Le processus d'Astana a jusqu'à présent abouti à deux accords. Le premier accord a été signé à Nur-Sultan, prévoyant la création de zones de désescalade à travers la Syrie, y compris dans certaines parties d'Idlib.

Le deuxième accord a été signé dans la ville balnéaire russe de Sotchi, permettant à Ankara de faire venir un petit nombre de forces pour occuper les postes d'observation afin de renforcer la désescalade.

La Syrie est en proie à un militantisme soutenu par l'étranger depuis mars 2011. Cependant, le conflit s'achève alors que le gouvernement syrien reprend le contrôle de certaines parties autrefois détenues par des groupes terroristes.

