Une 2e usine de production des stylos-injecteurs d’insuline lancée en Iran

La première ligne de production des stylos-injecteurs d’insuline a été inaugurée le 21 juin de cette année en présence de Saïd Namaki, ministre iranien de la Santé, du Traitement et de l'Éducation médicale et vice-président de la Science et de la technologie.

Le projet vise à couvrir le marché national avec un produit fabriqué localement, et partant réduire sa facture d’importation, car l'insuline est le plus cher de tous les médicaments importés dans le pays.

La production de ce médicament, qui est un produit biotechnologique, génère environ 20 millions de dollars économisés pour le pays et est une source de fierté pour le système de santé et l'industrie pharmaceutique de l’Iran.

Le Chef de l’Organisation iranienne des Aliments et des médicaments a ajouté : « De nombreux produits pharmaceutiques ont récemment été fabriqués dans l'industrie pharmaceutique du pays et attendent leurs dévoilements officiels et leur cérémonies d'ouverture »

« A cela s’ajoute De nombreuses entreprises manufacturières qui attendent également ce genre de cérémonie, nous aurons plusieurs cérémonies de dévoilements pharmaceutiques dans le pays dans les semaines à venir », a-t-il fait savoir.

