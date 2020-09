L’Iran salue l’unité des Palestiniens face aux atrocités israéliennes

Dans une déclaration, samedi 5 septembre, Saeed Khatibzadeh a souligné que le seul moyen de garantir la libération de la Palestine occupée et du saint Qods est que tous les Palestiniens et les groupes de résistance restent unis contre le régime criminel et occupant d'Israël.

«La nation palestinienne résistante a prouvé au cours des dernières décennies qu'elle n'abandonnera pas sa détermination à tenir tête à ceux qui ont usurpé la Palestine malgré des années d'occupation, de meurtres et de répression par le régime israélien d'occupation contre le peuple palestinien ainsi que les plans de compromis mis par certains gouvernements arabes perfides », a-t-il dit.

«Les gouvernements ainsi que les nations en quête de liberté et résistantes du monde entier accompagneront les Palestiniens sur la voie de la réalisation de leurs revendications», a-t-il ajouté.

Dans une démonstration d'unité, les dirigeants de toutes les factions et groupes palestiniens à Ramallah et à Beyrouth ont tenu une réunion pour discuter de la «stratégie unifiée» pour contrer les conspirations israélo-américaines, y compris leur programme d'accaparement des terres, à la suite d'un accord de normalisation controversé négocié par Washington entre Israël et Emirats Arabes Unis (EAU).



La réunion intra-palestinienne de jeudi a été suivie par le président palestinien Mahmoud Abbas, le chef politique du Hamas Ismail Haniya et le chef du Jihad islamique palestinien Ziyad al-Nakhalah, entre autres.

