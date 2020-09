Double standard occidental: Liberté d'expression ou l’hypocrisie systématique?, s’interroge Zarif

« Liberté d'expression? Ou hypocrisie institutionnelle? L'incitation à la violence et à la haine contre 1,8 milliard de musulmans alimentée par la diffamation sur la base de clichés et par la profanation du Livre sacré des Musulmans et de leur prophète est toujours encouragée », déplore le très haut diplomate iranien, dans son tweet, émis ce mercredi matin 9 septembre 2020.

Connu pour son style offensant, Charlie Hebdo a, à plusieurs reprises, méprisé les valeurs sacrées et les importantes préoccupations des peuples, partout dans le monde, provoquant ainsi une vague de critiques.

Cet hebdomadaire a insulté des religions et des prophètes, dont les vénérés Mohammed et Jésus.