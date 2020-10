L'ambassadeur d'Iran en France rencontre son homologue libanais

Bahram Qassemi, l'ambassadeur d'Iran en poste à Paris, a écrit mardi 6 octobre sur sa page « Dans le cadre des contacts périodiques et amicaux, j'ai déjeuné avec l'ambassadeur du Liban à Paris, Rami Adwan. »

L'ambassadeur d'Iran en France a ajouté : «Ce déjeuner de travail a été une excellente occasion de discuter de diverses questions mondiales, y compris les dernières évolutions au Liban et l'initiative du président Macron, l’échec d'une tentative de former un gouvernement par Moustapha Adib et la situation actuelle dans le pays ami du Liban, ainsi que d'autres évolutions en Méditerranée orientale, en Libye, en Syrie et des conflits dans le Caucase du Sud. »

«Rami Adwan» est un jeune ambassadeur, actif, intelligent et très diligent. Il est conscient des évolutions internationales et l'un des ambassadeurs experts, spécialiste de la France », c’est ainsi qu’a qualifié Bahram Qassemi son homologue libanais.

