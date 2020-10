Les nouvelles sanctions US provoquent un «scandale de plus» pour le prestige et la politique étrangère des USA

Dans son message publié sur le compte Twitter de l'ambassade d'Iran en France, Ghasemi a déclaré «Le Trésor américain, en intensifiant sa pression maximale et publique, en particulier depuis le début de la présidence de M. Trump, et l'augmentation de ces politiques de sanctions dès le lendemain du retrait américain d'un traité et d'un accord international, a mené ses actions insensées contre le peuple iranien, et sur des bases chimériques, les a accrus de diverses manières.

Les nouvelles mesures de sanction contre 18 banques iraniennes qui, avec l’aval du Trésor américain, avaient principalement négocié avec certaines sociétés étrangères à travers le monde pour l’acquisition de médicaments et de matériel médical, n'est rien d'autre qu'un acte "criminel" et "inhumain" pour empêcher l’envoie d’une partie des médicaments et des équipements hospitaliers indispensables pour les patients atteints de maladies incurables et spéciaux.

Hormis l’aspect « propagande », cette action n'est rien d'autre qu'une forme de «sadisme» ; sinon toutes les personnes sages à travers le monde savent pertinemment que ce crime contre les femmes, les enfants et le peuple d'un pays ancien, cultivé et stable, provoquera certes la souffrance des Iraniens, mais provoquera une scandale de plus pour le prestige et la politique étrangère des USA.

Les politiciens américains doivent se rendre compte que le monde d'aujourd'hui est plus grand qu'ils ne le pensent, et les fiers Iraniens, en dépit des barrières croissantes pour assurer le traitement de certaines maladies, trouveront enfin la remède à ce «sadisme» et égocentrisme américain grâce à l'art, la culture et la patience propre aux iraniens qui a ses sources dans les acquis historiques des Iraniens».

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**