Le credo de la politique US : « semer le chaos et l’insécurité » (Chamkhani)

Abdullah Abdullah, président du Conseil national de réconciliation d'Afghanistan, qui est en visite à Téhéran depuis hier dimanche 18 octobre, a rencontré ce lundi soir l'amiral Ali Shamkhani, représentant du Guide suprême, l’Ayatollah Khamenei, et secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale.

Les deux hommes ont discuté des questions bilatérales et régionales.

Expliquant les politiques destructrices des États-Unis dans la région d'Asie occidentale, qui n'ont abouti qu'à la guerre, à la destruction et au retard (dans le développement) pour les habitants de la région, Chamkhani a déclaré : «Le fondement de la politique américaine est de semer le chaos et l'insécurité; Peu importe si la cible est l'Afghanistan ou l'Irak. »

Evoquant le rôle des États-Unis dans le lancement de mouvements terroristes, dont un exemple manifeste est la création du redoutable groupe terroriste de Deach, Ali Chamkhani a déclaré: « La seule façon de se protéger face aux pièges dangereux américains est de résister et de maintenir l'unité et la cohésion nationale, le chemin tracé par de grands martyrs comme Haj Qasem Soleimani et Ahmad Chah Massoud qui se sont sacrifiés pour nous montrer la voie. »

Le Secrétaire du Conseil suprême iranien de sécurité nationale a mentionné le dialogue interafghan, la préservation de la république Afghane et des droits des groupes ethniques et des religions, ainsi que le respect de la Constitution comme des éléments clés et très déterminants pour instaurer une stabilité et une sécurité durables en Afghanistan pour dire : « Les États-Unis ont toujours cherché à saper les principaux éléments de stabilisation en Afghanistan afin de maintenir leur présence dans la région et de perpétuer l'insécurité. »

Il a souligné que les intérêts à long terme du peuple d'Afghanistan qui ont énormément souffert (de vingt ans de guerre) ne doivent pas être sacrifiés au profit de certains intérêts de courte durée.

Il a poursuivi : « Au cours des 40 dernières années, la République islamique d'Iran, avec son plein soutien et l'acceptation de plus de trois millions d'immigrants afghans, a honoré le bon voisinage, et s’attend à ce que les autorités afghanes, forts de l’esprit de l’unité et de l’empathie, ne permettent pas, la pénétration de l'ennemi et la mise en œuvre des sinistres plans des étrangers dont l’objectif est de semer la zizanie entre les deux pays voisins. »

Toujours lors de cette rencontre Abdullah Abdullah a déclaré que l'élargissement des relations avec l'Iran reste l'un des principes et priorités de la politique étrangère de l'Afghanistan.

Appréciant le soutien et les positions de principe de la République islamique d'Iran envers l'Afghanistan, il a déclaré : « L'expansion des relations avec le pays ami et frère de l'Iran est l'un des principes et priorités de la politique étrangère de son pays. »

Brossant un tableau sur les dernières évolutions liées au processus de paix afghan, il a ajouté : « L'établissement d'une paix et d'une sécurité durables en Afghanistan joue un rôle efficace dans le maintien de la sécurité et de la stabilité dans la région. »

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**