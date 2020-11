Pourri dans sa vie politique Trump tire sa révérence «dans l’attente d’un appel depuis Téhéran»

« La vie politique d'un homme qui ne savait qu’inciter à la haine a finalement touché à sa fin », c’est en ces mots qu’a réagi hier soir 7 novembre l’ambassadeur d’Iran en poste à Londres, Hamid Baeidinejad, via l’oiseau Twitter.

Le diplomate a ajouté qu'en dépit de sa soi-disant politique de « pression maximale », il n’a jamais pu mettre à genou l'Iran.

Pourri dans sa vie politique, Donald Trump a été déclaré vaincu de l'élection présidentielle aux Etats-Unis par la plupart des médias américains, suite à la victoire en Pennsylvanie de son rival démocrate, Joe Biden, qui a permis à ce dernier de dépasser le seuil des 270 grands électeurs nécessaires pour ouvrir les portes de la Maison Blanche.

En plus de décrocher des bastions traditionnellement démocrates comme New York ou la Californie, l'ancien vice-président a fait basculer des États gagnés par Donald Trump en 2016 : le Michigan, la Pennsylvanie, le Wisconsin et, selon deux médias, l'Arizona.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**