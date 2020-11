Enquête sur la mort en martyr de Fakhrizadeh : de « nombreux indices » trouvés (Renseignements iraniens)

Selon le rapport du lundi 30 novembre de l’IRNA, Mahmoud Alavi, s’exprimant sur les dernières évolutions concernant l'assassinat du scientifique nucléaire de notre pays, Mohsen Fakhrizadeh, a déclaré : « Immédiatement après l'assassinat du défunt martyr Fakhrizadeh, nos collègues ont fait de leur mieux et ont commencé leur travail. Ils ont acquis de nombreux indices et poursuivent toujours l’affaire dans toutes ses dimensions. »



« Cependant, comme les indices sont en cours d’exploitation, il est nécessaire de ne pas en mentionner pour l'instant les détails afin de parvenir à des conclusions claires et d'en informer ensuite la chère nation », a-t-il précisé.

