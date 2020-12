Coronavirus: Noël célébré virtuellement par les chrétiens iraniens

Les premiers jours de décembre de chaque année, en raison de l'approche de Noël et du début du Nouvel An chrétien, dans les régions où les habitent les chrétiens iraniens, étaient toujours des jours animés et les chrétiens se préparaient pour célébrer ces moments de l'enthousiasme. Parfois même les Iraniens musulmans accompagnaient leurs compatriotes chrétiens dans la célébration du Nouvel An.

Bien sûr, cette année, avec la pandémie du coronavirus, les programmes et les rituels de Noël, comme partout dans le monde, ont changé. Bien que le Covid-19 éclipse un peu les fêtes de la fin décembre, les chrétiens iraniens célébrant Noël de cette année en utilisant la capacité du cyberespace.

Cette année, le coronavirus n'a pas permis que Noël soit célébré de la même manière que les années précédentes, et ce n'est que dans les églises que les prêtres exécuteront la Messe, la prière et la supplication. Les chrétiens iraniens vont prier pendant ces temps d'adoration pour le salut, la santé et la prospérité de tous les Iraniens de toutes les religions. La plupart des Iraniens chrétiens vivent dans les villes de Téhéran, Ispahan, Ourmia et Chiraz.

