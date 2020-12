Noël 2020 : le président du Parlement iranien félicite ses homologues dans le monde chrétien

« Excellence ; recevez mes plus sincères félicitations à l'occasion de l'anniversaire béni de Jésus-Christ (PSL) et de l'arrivée de la nouvelle année », écrit-il dans son message.

« L’interaction constructive des religions divines conduira, j’y crois, à la réalisation de la paix, de la justice et du progrès de la société humaine et comme l’a promis Jésus-Christ (PSL), le salut des êtres humains ne sera concrétisé qu’en renforçant la paix, l'amour et l'amitié », peut-on lire toujours dans son message.

« Saisissons l’occasion ! Tout en priant Dieu le Tout-Puissant pour nous aider à surmonter la crise pandémique du Covid-19, je souligne la bonne foi de l'Assemblée Consultative Islamique d’Iran pour coopérer autant que possible en faveur des coopérations interparlementaires, afin de renforcer le processus des relations réciproques. »

« Je vous souhaite, ainsi qu'à vos estimés députés, la santé et le succès croissants. Je souhaite également le progrès et la prospérité de votre gouvernement et de votre nation », peut-on lire toujours dans son message émis séparément à l’adresse de ses homologues chrétiens.

