La province de Bushehr a exporté plus de 4,3 milliards de dollars depuis avril 2020

Dans une interview accordée à l'IRNA, Ahmad Radjaei a ajouté: "Les produits pétrochimiques représentent le plus grand volume d'exportation dans la province de Bushehr avec 15 157 000 tonnes pour une valeur de 4,043 milliards de dollars. Le butane et le propane, le méthanol, le polyéthylène, l'urée agricole, le styrène, le condensat de gaz et le ciment, respectivement, représentent le plus grand volume d'exportations de cette province au sud d'Iran."

La province de Bushehr a exporté principalement vers la Chine (2,920 milliards de dollars), les EAU (493 millions de dollars) et la Turquie (173 millions de dollars).

Singapour, le Qatar, l'Inde, l'Afghanistan et le Brésil aussi sont les autres destinations des exportations de la province de Bushehr au sud d'Iran.

