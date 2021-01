Fakhrizadeh : le premier procès des présumés impliqués dans l’assassinat du savant atomiste iranien prévu le 10 avril

Somayeh Afzali Nikou a déclaré lundi 11 janvier lors d’une assise sur « L’Affaire juridiques des familles des scientifiques nucléaires tués en martyre contre le gouvernement américain pour avoir soutenu les actes terroristes du régime occupant Qods » que 15 éminents avocats donnent suite aux plaintes des familles des martyrs nucléaires. »

« Samedi, dans la section 55 du complexe judiciaire de Chahid BeheChti de Téhéran pour les Affaires internationales, des poursuites ont été déposées contre le régime sioniste et le gouvernement américain, y compris des hauts responsables des deux régimes, à leurs têtes le Président sortant américain, Donald Trump, le Premier ministre Benyamin Netanyahu et des autorités au sein du Trésor et des ministères des Affaires étrangères », a-t-elle ajouté.

Le Dr Mohsen Fakhrizadeh, vice-ministre iranien de la Défense et chef de l'Organisation pour la Recherche et l'Innovation du ministère de la Défense, qui a été décrit par le Leader de la Révolution islamique comme un « éminent scientifique en sciences nucléaires et en Défense » a été tué en martyr, vendredi soir 27 novembre 2020 sur le boulevard Chahid Mostafa Khomeini d’Absard, dans la région de Damavand près de Téhéran. Il a été visé lors d'une opération terroriste perpétré par les mercenaires criminels à la solde d’Israël.

Un grand nombre de pays et de personnalités ont condamné l’assassinat du défunt martyr Mohsen Fakhrizadeh.

