Zakharova: l'Iran est un pionnier dans la lutte contre le terrorisme

Dans une interview exclusive accordée au correspondant de l'IRNA à Moscou, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a déclaré: "Non seulement il n'y a aucune information sur le lien possible de Téhéran avec ce groupe [Al-Qaïda], mais l'Iran lui-même est un pays honnête et sérieux dans la lutte contre le terrorisme."

"Il y a beaucoup de preuves qui montrent un Iran sérieux et actif contre les terroristes, par exemple en Syrie et en Irak.", a ajouté Maria Zakharova.

"Les responsables américains sont silencieux sur les preuves de la lutte efficace de l'Iran contre les terroristes, et leur comportement indique un chantage contre la République islamique d'Iran.", a précisé la porte-parole de la diplomatie russe.

Ces propos de la haute diplomate russe est une réaction contre les diffamations du secrétaire d'État américain Mike Pompeo qui a récemment accusé l'Iran d'avoir contribué à la planification des attentats du 11 septembre. En mars 2020, le régime américain, à l'initiative de Mike Pompeo, a signé un accord de paix avec le groupe terroriste Al-Qaïda. Cette structure extrémiste a été crée en Afghanistan dans les années 1980 par les États-Unis et grâce aux pétrodollars saoudiens et émiratis.

Suivez l'IRNA francophone sur Twitter @Irnafrench