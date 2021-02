Œuvres en pierre réalisées par les artistes iraniens : l’accueil réservé par l'Italie et l'Espagne

Selon IRNA, Farhad Azarmi s’exprimant lors d’un point de presse à l’occasion de la tenue de ce festival a déclaré : « Cet événement est l'occasion d’élargir notre regard et notre définition de ce qui est la pierre et de ne pas la réduire à un matériel de construction. Il s’agit en fait d’une utilisation différente de la pierre naturelle dans des réalisations où se marient l’art et l’architecture ».

Il a ajouté : « Le soutien moral de l’Italie et de l’Espagne, à ce festival, en tant que pays qui s’imposent dans ce domaine, est une opportunité pour les artistes iraniens de se présenter sur la scène mondiale. »

Les pierres naturelles iraniennes sont uniques en termes de matière et de couleur.

