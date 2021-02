Le vaccin Sputnik-V sera produit en Iran

Insistant sur l'efficacité et la sécurité du vaccin russe Spoutnik-V, Kianoush Jahanpour a déclaré dans une interview avec l'IRNA: "Le vaccin Sputnik-V est l'un des meilleurs vaccins du coronavirus au monde et son efficacité et son immunogénicité pour les personnes de plus de 65 ans est d'environ 92 %. En outre, le taux d'immunogénicité de ce vaccin chez les personnes de plus de 70 ans aussi est considérablement élevé."

"L'achat direct du vaccin Sputnik-V à la Russie est de deux millions de doses et les accords nécessaires ont été conclus pour établir une ligne de production de ce vaccin en Iran. Nous espérons qu'avec la production conjointe de ce vaccin en Iran, nous produirons des dizaines de millions de doses de ce vaccin dans le pays.", a précisé ce responsable iranien.

"Dans les semaines à venir, la mise en place de la ligne de production de ce vaccin dans le pays dans une entreprise iranienne du secteur privé sera lancée, et peut-être d'ici la fin de mars, nous pourrons produire le vaccin Sputnik-V dans le pays. Les infrastructures et les équipements de production de masse du Sputnik-V sont disponibles, seule l'évaluation finale doit être faite.", a souligné le porte-parole de l'Organisation iranienne d'Aliment et du Médicament.

