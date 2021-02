La voie du général Soleimani se poursuivra avec la plus grande puissance (commandant)

S'exprimant lors de la Conférence internationale et juridique sur les revendications de la défense sacrée, qui s'est tenue le mardi sur les lieux de l'amphithéâtre Khalij-e-Fars du musée de la révolution islamique et de la défense sacrée, le général de brigade Ghaani a déclaré que les Américains auraient dû abandonner l'hostilité envers la République islamique d'Iran sur la base de la rationalité, car chaque menace qu'ils (les États-Unis) ont créée était transformée en une opportunité pour le pays.

Il a ajouté qu'ils (les États-Unis) ont imposé huit ans de défense sacrée contre l'Iran, mais que la guerre menée par les Américains a offert la meilleure opportunité pour la croissance de l'Iran islamique à tous les niveaux.

Il a commémoré le nom et la mémoire du fondateur de la Révolution islamique Imam Khomeini (RA) et a déclaré que feu Imam Khomeini (RA) a formé les commandants les plus expérimentés dans la lutte contre l'ennemi pendant les huit années de la Défense Sacrée (guerre imposée par l'Irak contre l'Iran) en 1980-1988), il a continué.

Ailleurs dans ses remarques, le commandant de la force du CGRI Qods a souligné la bravoure et le sacrifice du lieutenant-général martyr Qassem Soleimani et a ajouté: «La principale caractéristique du martyr Soleimani était sa logique et son pouvoir d'expression et parlait avec tout le monde avec sa propre rhétorique.»

En outre, le martyr Qassem Soleimani a joué un rôle très clé et important dans la lutte contre les terroristes sur les champs de bataille.

Passant au concept de résistance, le commandant de la force du CGRI Qods a déclaré que la résistance est vivante dans le monde et qu'elle se poursuivra également avec la plus grande puissance.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**