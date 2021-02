Zarif qualifie les attaques et événements récents en Irak de «suspects»

Téhéran (IRNA)- Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a qualifié les récentes attaques et événements en Irak de «suspects» et a déclaré qu'ils avaient peut-être été complotés pour perturber les relations Téhéran-Bagdad et provoquer l'insécurité et l'instabilité dans l'Etat arabe.

Le ministre irakien des Affaires étrangères a également eu des entretiens ce samedi à Téhéran avec son homologue iranien Mohammad Javad Zarif, au cours desquels ce dernier a critiqué la dangereuse décision des États-Unis d’attaquer les forces irakiennes dans les zones frontalières, affirmant que les raids étaient illégaux et violaient la souveraineté nationale de l’Irak. «Nous soulignons la nécessité d'une action du gouvernement irakien pour trouver les auteurs de ces incidents», a ajouté Zarif. Il a également qualifié les récentes attaques et événements en Irak de «suspects» et a déclaré qu'ils avaient peut-être été complotés pour perturber les relations Téhéran-Bagdad et provoquer l'insécurité et l'instabilité dans l'Etat arabe. Il a également noté que la construction d’une voie ferrée de 33 kilomètres qui relierait la ville de Shalamcheh, dans le sud-ouest de l’Iran, à Bassorah en Irak favoriserait les relations commerciales entre les deux pays et a appelé les responsables des deux parties à mettre en œuvre le projet dès que possible. Le ministre irakien des Affaires étrangères, pour sa part, a déclaré que Bagdad était prête à accélérer l’accès de Téhéran à ses actifs à la suite des progrès réalisés dans les pourparlers entre les responsables iraniens et irakiens vers cet objectif. Hussein a assuré à son homologue iranien que Bagdad ne permettrait à personne de profiter des développements dans le pays pour nuire au haut niveau des relations mutuelles. Il a également exprimé la volonté et la volonté de Bagdad de renforcer les liens avec Téhéran dans tous les domaines. Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

