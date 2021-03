L'Iran poursuivra ses exercices navals avec la Chine et la Russie (commandant)

Les grands pays dotés de marines avancées sont disposés à mener des exercices conjoints avec la marine de l'armée et le CGRI, et ils sont prêts à le faire dans la région, a déclaré et ajouté le commandant adjoint de la marine chargé de la coordination, le contre-amiral Hamzeh Ali Kaviani «Cela montre que les forces armées de la République islamique d’Iran ont une capacité très élevée dans le domaine des eaux maritimes et des eaux libres.»

Aujourd'hui, la marine de la République islamique d'Iran est suffisamment puissante pour établir la sécurité dans le golfe Persique, le détroit d'Ormuz, le nord de l'océan Indien et partout où les intérêts de la République islamique d'Iran l'exigent, a-t-il déclaré.

La tenue d'exercices conjoints avec les principales puissances navales résulte de la capacité de la République islamique d'Iran à former des alliances avec des pays amis, frères et islamiques, a-t-il ajouté.

«Comme vous le voyez, à la suite de l'exercice naval Iran-Russie, la Chine et l'Inde ont également cherché à participer à l'exercice», a-t-il également déclaré.

Certes, ce processus se poursuivra dans des exercices conjoints avec les grandes puissances navales, a-t-il ajouté.

