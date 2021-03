Conseiller du président Rohani: Les Zoroastriens ont toujours protégé le patrimoine culturel de l'Iran

Ali Yunessi a écrit dans son message: "Le 26 avril (6 Farvardin) est désigné dans le calendrier officiel de la République islamique d'Iran comme la "Journée nationale de Zoroastre". Ce jour coïncide avec l'anniversaire de Zoroastre; Prophète iranien, fondateur du Zoroastrisme et messager de paix, de compassion et de sagesse. Félicitations à tous les Iraniens, en particulier aux chers Iraniens zoroastriens."

"Ashura Zoroastre, le prophète des Iraniens zoroastriens, a été l'un des premiers messagers du monothéisme au monde à avoir invité l'humanité à adorer le grand Dieu sage de l'univers (Ahura Mazda ou Mazda Ahura). Selon des documents historiques, l'Iran est le berceau du monothéisme dans le monde et les Iraniens sont la plus ancienne nation monothéiste du monde, et c'est une source de fierté pour les Iraniens et une source d'honneur pour chaque citoyen iranien.", a ajouté le conseiller du président Rohani.

"Suivant les enseignements de Zoroastre, les zoroastriens ont toujours protégé le patrimoine culturel et les rites anciens et les fêtes traditionnelles de l'Iran. Des fêtes telles que Norouz, Mehregan et Sadeh, qui sont basées sur les principes zoroastriens du bonheur, de l'amour, du respect et de la tolérance.", a rappelé Younessi dans ce message.

"Tout au long de l'histoire de l'Iran, les zoroastriens ont protégé la nature et l'environnement. Ils n'ont pas pollué la terre et l'eau de la patrie. Les zoroastriens ont également accordé une attention particulière à l'apprentissage de la science et de la sagesse. Pour cette raison, les plus anciennes écoles et hôpitaux de Yazd appartiennent aux Zoroastriens, qui, sur la base de l'idée de coexistence pacifique, servaient tous les citoyens de cette ville quelle que soit leur religion.", a souligné ce responsable iranien.

Le conseiller du président Rohani aux affaires des minorités ethniques et religieuses poursuit dans ce message: "Sur la base de ces comportements, nous voyons que les musulmans font confiance à un citoyen zoroastrien lors des élections au conseil municipal de Yazd et l'élisent aux côtés d'autres membres musulmans. Cela représente de belles scènes de participation, de confiance et de cohésion sociale en Iran."

À la fin de son message, Ali Yunessi a félicité tous les groupes ethniques iraniens, les zoroastriens du monde et les adeptes des religions monothéistes à l'occasion de l'arrivée de la fête ancienne de Norouz (Nouvel An Iranien) et la journée de Zoroastre en leur souhaitant, la bénédiction, la joie et la santé au cours de l'année 1400.

