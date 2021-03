Exportation des nanoproduits iraniens vers 49 pays

Selon le Centre de communication et d'information de la vice-présidence pour la Science et la Technologie, Saïd Sarkar, se référant à une croissance redoublée (par an) du volume du marché des produits iraniens, fabriqués dans ce domaine, a ajouté : « Actuellement, 725 nanoproduits dans plus de 10 domaines industriels, basés sur les technologies domestiques, se produisent et se commercialisent ».

Selon ce responsable, en 1398, le total des ventes de nano produits fabriqués en Iran était égal à 44,487 milliards de rials. Selon la tendance de croissance annuelle des ventes, le volume du marché des nanoproduits s’est presque redoublé pour la cinquième année consécutive.

Faisant référence à l'expansion des programmes d'exportation de nanoproduits au cours des dernières années et à la création de bases d'exportation de nanotechnologie dans les pays asiatiques, il a déclaré: « La Chine, l'Inde, l'Indonésie, la Syrie, la Turquie et l'Irak étaient les principales destinations des équipements et services nano technologiques de l’Iran. »

Jusqu'à présent, les nanoproduits fabriqués en Iran ont été exportés vers 49 pays des cinq continents, a-t-il fait savoir.

