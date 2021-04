Mahallat, le toit de la fleur d'Iran et le paradis des sources curatives

Mahallat est l'une des villes au climat ultra doux de la province de Markazi, située au sud-ouest de Téhéran, plus précisément à 262 km de la capitale.

Les fleurs colorées et variées des quartiers, les rues entourées de vieux sycomores, les beautés de la nature dans une région où se rencontre des montagnes d’Alborz et de Zagros ont donné une vue spectaculaire à cette ville historique.

Le nombre d'arrivées internationales et celui des visiteurs iraniens a considérablement chuté en cette période de crise sanitaire pour mettre en œuvre des mesures dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19.

Selon le responsable du Patrimoine culturel, du Tourisme et de l'Artisanat de Mahallat, Mahdi Laalbar, la ville accueillait un million de voyageurs et de touristes chaque année avant l'épidémie de la Covid-19.

Selon cette autorité, avec l'épidémie de la Covid 19, les déplacements touristiques dans la capitale des fleurs d'Iran a diminué de 90%.

Il a poursuivi : « Pourtant des programmes pour présenter les attractions touristiques de Mahallat ont été prévus par le Patrimoine culturel régional, et ceux qui souhaitent visiter cette belle ville peuvent le réaliser en ligne.

Cet article est une brève présentation des locations ou des attractions touristiques des « Pays-Bas de l'Iran », pour les futures visiteurs et touristes qui devraient reporter leur voyage dans la région jusqu'à la défaite complète de la maladie pandémique.

Jardins de fleurs magnifiques et colorés

La ville de Mahallat est célèbre pour ses grandes fermes fleuries où l’air est moins pollué, et pour ses surnoms tels que « Les Pays-Bas d'Iran », « Le paradis aux mille couleurs », « Le paradis légendaire » et « La ville des fleurs ».

Une ville aux bras de fleurs colorées aux beautés visuelles, avec des jardins fleuris dans 300 serres d'une superficie d'environ mille hectares accueille de nombreux touristes, notamment pendant les vacances de Norouz et d'été.

Cette ville possède les plus grandes fermes de fleurs du pays et plus de 95% des fleurs et plants de l’Iran sont produits et fournis depuis cette région.

Les sources d’eau chaudes et thermales de Mahallat

Les sources d’eau chaude de Mahallat est le cœur du tourisme de santé dans la province Markazi et dans le pays. Ces sources chaudes sont situées à 15 km au nord-est de la ville de Mahallat.

Les sources d'eau chaudes naturelles de cette région sont de vrais trésors de la nature et font partie des attractions touristiques où les voyageurs peuvent bénéficier de ces vertus bénéfiques pour des maux divers ou simplement se détendre dans un cadre à couper le souffle

Les composés aqueux de cette source comprennent le sulfate, qui est efficace dans le traitement de la goutte et des maladies du foie, de la bile, des reins et du tractus gastro-intestinal.

