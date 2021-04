Le tournoi international de ski alpin organisé sur la piste Dizine d'Iran

Dans une interview accordée à l'IRNA lundi, Sadegh Kalhor, président du comité de ski de la province d'Alborz a ajouté: "Ces compétitions internationales de ski se déroulent dans deux disciplines majeures et mineures en spirale. Ces compétitions se poursuivront cette semaine jusqu'à mercredi avec la participation d'athlètes de Turquie, de Bosnie-Herzégovine et de skieurs de différentes régions de notre pays."

"20 skieuses et 20 skieurs dans la catégorie d'âge adulte participent aux compétitions internationales de ski alpin organisées dans la piste de Dizine.", a précisé ce responsable iranien.

La piste internationale de Dizine, à 70 km au nord-est de Karadj est la piste la plus équipée d'Iran.

Cette piste est de 2 650 mètres jusqu'à 3 600 mètres d'altitude et le meilleur moment pour le ski sur cette piste est de novembre à mai. Il y a 2 hôtels, 19 chalets et 5 restaurants dans le complexe sportif international de Dizine.

La piste Dizine est la plus grande station de ski d'Iran et l'une des plus hautes stations de ski de montagne au monde. Elle a été fondée en 1969.

La piste Dizine est l'une des premières stations de ski en Iran, approuvée par la Fédération internationale de ski pour la tenue des compétitions internationales de sports d'hiver.

