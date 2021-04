Prévisions 2021 du FMI : « perspectives positives » pour les économies iranienne et régionale

« Le rebond réel du PIB (produit intérieur brut) iranien en 2020 avec une croissance de 8,3% par rapport à 2019 a connu une augmentation de 1.5% », confirme le FMI.

L'instance financière mondiale prévoit que le PIB réel de l'Iran atteindra 2.5% en 2021 avec une légère augmentation et 2.1% en 2022 avec une légère baisse.

Toujours dans les prévisions du FMI, le taux d'inflation de l'Iran pour 2021 serait de 36,5%, soit environ 2% de plus que son inflation de 2019. Le fonds prévoit une inflation de 39% et 27,5% respectivement en 2021 et 2022.

Le taux de chômage de l'Iran qui était selon le FIM 10.8% l'an dernier, affiche une hausse légère pour atteindre 11,2 et 11,7% dans les deux années à venir.

Selon le Fonds monétaire international, le PIB au Moyen-Orient et en Asie centrale en 2020 était de -2,9%. Il est prévu qu'en 2021 et 2022, avec un bond de 1%, le PIB de ces régions passera respectivement à 3,7 et 3,8%.

L'inflation dans la région a atteint 10,2% en 2020 et devrait aboutir, avec une contraction de 1%, au chiffre de 11,2% en 2021 et diminuer à 8,1% en 2022, toujours selon les prévisions du FMI.

