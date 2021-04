Salehi: l'infrastructure nucléaire iranienne minutieusement conservée et prête à réaliser les missions confiées

Ali Akbar Salehi a déclaré à l'occasion de la journée nationale de la technologie nucléaire: "Heureusement, à l'heure actuelle, malgré toutes les restrictions et pressions résultant de l'imposition de sanctions illégales et oppressives contre l'Iran islamique, divers projets dans différents domaines de la science et de la technologie nucléaires sont réalisés dans le pays."

Le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique a poursuivi: "Après l'approbation de la loi adoptée par l'Assemblée iranienne sur les engagements nucléaires d'Iran et suite à la mise en œuvre rapide et précise des dispositions de cette loi par l'Organisation de l'énergie atomique, ce fait est devenu clair pour tout le monde que l'infrastructure nucléaire iranienne a été minutieusement conservée et si les hautes autorités iraniennes confient quelque chose aux responsables de l'industrie nucléaire du pays, des grands exploits seront réalisés dans un court laps de temps."

"L'introduction de 133 nouvelles réalisations dans divers domaines, en particulier dans les domaines de la santé, de l'industrie et de l'agriculture, ainsi que les projets d'approvisionnement en énergie au niveau national, approuvent que cette caravane des progrès nucléaires d'Iran ne s'arrêtera pas. ", a ajouté le Dr Salehi.

Faisant référence à certaines des réalisations de l'industrie nucléaire, le vice-président iranien a souligné: "La production de centrifugeuses requises par le centre de transfusion sanguine, la production de 110 biomolécules isotopiques utilisées dans les kits de dépistage néonatal, la production industrielle de titane de qualité médicale utilisé dans les implants du corps humain et la production de plusieurs nouveaux radiopharmaceutiques, sont vraiment des sources de fierté et d'admiration. Nous nous engageons à accroître nos succès et nos réalisations tout en respectant les lois internationales et en interagissant avec le monde entier. "

