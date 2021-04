Iran: les inquiétudes américano-européennes sur l'enrichissement d'uranium à 60% sont "infondées"

Réitérant ce jeudi 15 avril sur le fait que Téhéran ne cherchait pas à développer des armes nucléaires, le Président Hassan Rohani a déclaré que de telles accusations doivent viser ceux qui possèdent et stockent des armes nucléaires depuis longtemps.

Le Président iranien a déclaré que la seule option pour les États-Unis et les autres signataires de l'accord nucléaire 2015 (JCPOA) était de revenir au plein respect de leurs engagements.

Il a souligné, une fois de plus, qu'après une nécessaire vérification, par Téhéran, de leurs mesures du retour aux engagements, l'Iran reviendrait à son tour, au plein respect des ses obligations, liées au Pacte multilatéral (Plan global d'action conjoint sur le nucléaire de 2015, PGAC ou JCPOA, selon son acronyme anglais).

«Nous aurions pu toujours enrichir à 60%, même aujourd'hui nous pouvons le faire à 90% si nous le voulons. Mais nous sommes fermement décidées et nous honorons toujours notre promesse. Nous ne cherchons pas la bombe atomique", a insisté le Président de la RII.

Hassan Rohani a également salué l'inauguration réussie des grands projets du pays qui constituent les vitrines du dynamisme du pays dans le domaine de la production, malgré les sanctions économiques et la pandémie du Covid19.

Le Président Hassan Rohani a conclu que la lutte contre l'épidémie du coronavirus et briser les sanctions sont deux priorités importantes de son gouvernement au cours des 100 derniers jours de son mandat à la tête du Pouvoir Exécutif iranien.

