Selon l'IRNA, s’exprimant ce lundi 19 avril, à l’occasion d’une visite sur le Caravansérail de Mayamey dans la province de Semnan, Hamid Reza Doust Mohammadi a ajouté : « Aujourd'hui, la situation des caravansérails de la ville de Mayamey dans l'est de la province de Semnan a été examinée et le site sera l’hôte de l'évaluateur de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO).

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**