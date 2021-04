Rohani: l'Iran rejette l'option JCPOA+

S'exprimant lors d'une réunion du cabinet, le président Rohani a déclaré: "La seule solution acceptable au dossier nucléaire iranien est de mettre en œuvre du JCPOA. Il est évident pour tout le monde, pour les 4 + 1, l'Europe et la région que l'accord nucléaire existant doit être mis en œuvre avec précision par toutes les parties engagées."

Le chef du gouvernement iranien a souligné que l'Iran souhaite la mise en œuvre du même JCPOA «ni plus ni moins», ajoutant que l'Iran n'accepte aucun accord supplémentaire à l'accord existant.

"Les États-Unis doivent lever toutes les sanctions anti-iraniennes imposées et réimposées sous quelque étiquette que ce soit après leur retrait unilatéral du JCPOA. La situation doit revenir au temps de la signature du JCPOA en 2015 et toutes les sanctions unilatérales et internationales contre l'Iran ont été levées.", a ajouté le président Rohani.

"Les États-Unis doivent spécifier exactement toutes les sanctions avec des détails et expliquer comment ils vont les lever. La solution envisageable de l'Iran se fait en deux phases: Les Etats-Unis suppriment les sanctions contre l'Iran. Ensuite, l'Iran vérifiera si les sanctions sont pratiquement levées et en cas de l'attestation, l'Iran reviendra au plein respect des restrictions nucléaires du JCPOA.", a conclu le président de la République islamique d'Iran.

