Zarif rencontre son homologue qatari

Selon le rapport de l’IRNA, dimanche 25 avril, le très haut diplomate iranien, Mohammad Javad Zarif, a rencontré le ministre qatari des Affaires étrangères, Mohammad Abdul Rahman Al Thani pour discuter des relations bilatérales et d’importantes évolutions régionales et internationales.

Hamid Reza Dehghani, l’ambassadeur d'Iran au Qatar, évoquant l'importance de la visite de Mohammad Javad Zarif dans le pays arabe du golfe Persique, a déclaré : « La visite du Dr Zarif à Doha dimanche dans le contexte de l'expansion et de l'approfondissement des relations bilatérales avec le Qatar est très prometteuse, surtout après les récentes évolutions politiques dans la région et dans le monde. »

« Pour la République islamique d'Iran, les relations avec le Qatar et avec tous les pays riverains du golfe Persique sont très importantes », note le diplomate.

A la tête d’une délégation, le ministre des Affaires étrangères s’est déplacé au Qatar avant de se rendre en Irak. Le très haut diplomate doit rencontrer de hauts responsables des deux pays.

Selon le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, les visites de Javad Zarif au Qatar et en Irak visent à développer les relations avec les deux pays et vont également dans le cadre des pourparlers régionaux et transrégionaux.

