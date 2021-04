Coronavirus en Iran: les personnes âgées de 80 ans et plus seront vaccinées

Saeid Namaki a inauguré aujourd'hui en visioconférence la deuxième phase de la vaccination contre le Covid-19.

Lors de cette cérémonie, le chef du comité national de la lutte contre le coronavirus a annoncé le démarrage de la troisième phase des essais cliniques sur le vaccin iranien produit par l'institut Pasteur (en partenariat avec Cuba).

La phase finale des essais sur l'homme du vaccin iranien Barakat aussi a été lancée le 25 avril.

Deux autres vaccins iraniens contre le coronavirus, produits par le ministère iranien de la Défense (vaccin Fakhra) et l'Institut Razi (vaccin Cov-Pars) aussi, sont en train de passer des essais cliniques.

"Aujourd'hui, j'ai eu une réunion avec une autre société biotechnologique du pays qui sont en train d'élaborer un autre vaccin en partenariat avec l'Australie.", a souligné le ministre iranien de la Santé.

En Iran, le Covid-19 a fait 70 532 morts parmi 2 438 193 cas confirmés depuis l'annonce des premières contaminations en février 2020. Grâce aux sacrifices acharnés des médecins et des infirmiers iraniens 1 907 190 personnes ont pu retrouver leur santé. 5 287 patients sont actuellement dans les unités de soins intensifs.

Jusqu'à présent, 652 903 personnes ont reçu, en Iran, la première dose de vaccin du coronavirus et 171 210 personnes ont reçu la deuxième dose, et le nombre total de vaccins injectés dans le pays a atteint 824.113 doses. Environ deux millions de doses de vaccin de coronavirus sont importées de divers fabricants russe, chinois, indien et le sud-coréen.

