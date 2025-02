Hamas : Les menaces contre la Résistance ne serviront à rien pour Israël

Le porte-parole du mouvement Hamas a déclaré : « L'ennemi n'a pas été en mesure d'atteindre ses objectifs depuis 15 mois, malgré les meurtres, les destructions et les crimes, et la nation palestinienne et la résistance ne permettront pas à l'ennemi d'atteindre par la menace ce qu'il n'a pas été en mesure d'atteindre par la guerre. »

Le responsable du Hamas a ajouté : « Outre la puissance militaire de la résistance, le large consensus du peuple palestinien autour de l'axe de résistance et le soutien de la nation aux combattants sont d'autres atouts pour vaincre les complots de l'ennemi. »