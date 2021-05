79% du safran iranien a été exporté vers cinq pays en 2020

Téhéran (IRNA)- Plus de 324 tonnes de safran, d'une valeur de plus de 190 millions de dollars, ont été exportées vers 60 pays l'année dernière, Hong Kong, les Émirats arabes unis, l'Espagne, la Chine et l'Afghanistan ont acheté 78% du total des exportations du safran iranien, a déclaré le porte-parole des douanes Ruhollah Latifi.

Hong Kong a été la première destination du safran iranien l'année dernière, où 74 578 kg de safran ont été achetés pour 46 626 216 $, soit 23% en volume et 24,5% de la valeur totale des exportations de safran, a-t-il déclaré. «Malgré l'exportation de safran vers 60 pays, cinq pays, Hong Kong, les Émirats arabes unis, l'Espagne, la Chine et l'Afghanistan, ont acheté 257 314 kilogrammes de safran pour un montant de 148 681 604 dollars, soit 79% en volume et 78% du valeur totale des exportations », a-t-il expliqué. Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**