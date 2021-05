Ghalibaf: le monde d'islam se positionne contre le génocide du peuple palestinien par le régime sioniste

Mohammad Bagher Ghalibaf a déclaré mardi dans son discours d'ouverture lors d'une séance publique de l'Assemblée islamique d'Iran: "Nous condamnons les crimes du régime sioniste usurpateur en profanant la mosquée sainte Al-Aqsa et en tuant des civils palestiniens et en violant les principes des droits de l’homme.

Au cours de son discoure, le Président de l'Assemblée iranienne a également condamné le mutisme des défenseurs des droits, la communauté internationale face aux crimes du régime sioniste.

"Les dirigeants des pays rétrogrades qui cherchent à normaliser les relations avec un régime tellement meurtrier et criminel doivent savoir que la Communauté islamique et les martyrs de la Résistance se sont opposés à ces crimes.", a ajouté Ghalibaf.

Attentat terroriste de Kaboul

Faisant référence à l’attentat terroriste contre une école des filles à Kaboul, le chef du pouvoir législatif d'Iran a déclaré: "Nous condamnons ce crime et cet acte terroriste qui ont causé le martyre de nombreuses filles et enfants à l’école de Sayyid al-Shuhada, et nous présentons nos condoléances les plus profondes à tous les musulmans, en particulier au peuple afghan et aux honorables familles de ces chères martyres.

L'explosion terroriste devant l'école de filles dans l'ouest de Kaboul à 16h30 samedi dernier a tué plus de 85 personnes et a blessé plus de 150 personnes, la plupart des filles étudiantes.

