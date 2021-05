L'Iran a exporté près de 6 milliards de dollars de produits agricoles

Mohammad Mahdi Boroumandi a déclaré: "Environ 123 millions de tonnes de produits agricoles sont produites chaque année en Iran. 24 millions de tonnes de ces produits sont liés aux produits horticoles et à la culture en serre. En raison des limitations causées par les conditions climatiques et la localisation de l'Iran dans les régions arides et semi-arides du monde, une tendance croissante dans le domaine de la culture en serre doit être atteinte dans le pays."

"Le développement de la culture en serre est l'une des priorités du ministère iranien de l'Agriculture. Il y a environ 21 000 hectares de culture en serres dans le pays, et ce chiffre doit être porté à 48 000 hectares d'ici 2025.", a précisé ce responsable iranien.

En ce qui concerne la place des plantes médicinales dans les exportations iraniennes, le vice-ministre iranien de l'Agriculture a ajouté: "120 000 tonnes de produits pharmaceutiques d'une valeur de 530 millions de dollars sont exportées chaque année d'Iran, et compte tenu de la capacité qui existe pour la production de ces plantes dans le pays, nous devons soutenir le renforcement de ce secteur."

